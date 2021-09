Flucht nach 450 Tagen Gefangenschaft : Von Dschihadisten entführt – eine Kanadierin erzählt ihre Geschichte

Ouagadougou 450 Tage lang wurde eine Kanadierin in Burkina Faso von islamischen Extremisten gefangen gehalten. Dann wagte sie die Flucht. Jetzt arbeitet sie das Erlebte auf - und erzählt ihre Geschichte.

Fast eineinhalb Jahre nach ihrer Entführung durch islamische Extremisten in Burkina Faso riskierte Édith Blais ihr Leben, um zu entkommen. Andernfalls, so war sie sich sicher, würde sie nie mehr frei sein. „(Was du denkst, ist:) Entweder du bleibst dein ganzes Leben, wo du bist und stirbst dort, oder du versuchst etwas“, sagte Blais der Nachrichtenagentur AP im Vorfeld der Veröffentlichung ihres Buches „The Weight of Sand: My 450 Days Held Hostage in the Sahara“ (übersetzt etwa: „Das Gewicht von Sand: Meine 450 Tage als Geisel in der Sahara“).