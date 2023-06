Irrtümlich für tot erklärt Frau regt sich bei Totenwache in Ecuador

Wie die Zeitung weiter meldete, war die Frau mit Verdacht auf einen Schlaganfall am vergangenen Freitag in eine Klinik in der Stadt Babahoyo in der Provinz Los Ríos gebracht worden. Dort hatte sie laut den Informationen, die dem Gesundheitsministerium übergeben wurden, einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen reagiert, sodass der diensthabende Arzt sie für tot erklärte. Ein Ausschuss soll den Vorfall nun untersuchen.