Noch keine Entwarnung : Vorerst letzter Ebola-Patient im Kongo entlassen

Helfer in spezieller Schutzkleidung kommen zur Arbeit in ein Ebola-Behandlungszentrum. (Archiv). Foto: dpa/Jerome Delay

Kinshasa Der vorerst letzte Ebola-Patient im Kongo ist geheilt aus einem Behandlungszentrum entlassen worden. Das erste Mal seit dem Ausbruch der Krankheit gebe es keine Neuinfektionen, vollständig besiegt ist Ebola jedoch nicht.

Nach über einem Jahr Kampf gegen den Ausbruch gebe es derzeit keine Ebola-Fälle in dem zentralafrikanischen Land, erklärte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Matshidiso Moeti am Dienstag. Es sei ein emotionaler Tag in der ostkongolesischen Stadt Beni gewesen, wo der Patient behandelt worden war.