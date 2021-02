Angst vor Epidemie im Kongo : Frau stirbt an Folgen einer Ebola-Infektion

Eine Pflegerin der WHO bereitet Ebola-Impfungen vor (Symbolfoto). Foto: dpa/John Bompengo

Biena/Kongo Der Ausbruch stellt das Gesundheitswesen vor Herausforderungen. Denn es gilt, die Epidemie schnellstmöglich einzudämmen und so keine Zusatzbelastung zur Corona-Pandemie zuzulassen. Deshalb werden jetzt die Kontaktpersonen der infizierten Frau gesucht.

Die Gesundheitsbehörden in der Demokratischen Republik Kongo haben einen Ebola-Ausbruch im Osten des Landes bestätigt – den vierten in weniger als drei Jahren. Bereits am 3. Februar sei eine Frau an den Folgen einer Ebola-Infektion gestorben, teilte Gesundheitsminister Eteni Longondo am Sonntag mit. Die Regierung habe begonnen, die Kontakte der Frau nachzuverfolgen, um „die Epidemie so bald wie möglich auszulöschen“, sagte Longondo.

Die Frau aus dem Dorf Biena habe sich einige Tage lang krank gefühlt. Für einen Test begab sie sich in eine Klinik in der Stadt Butembo, erlag aber der Krankheit bevor ein positives Testergebnis vorlag.

Es handelt sich um den zwölften Ausbruch seit der Entdeckung des Ebolavirus im Kongo 1976. Der jüngste Ausbruch im Westen des Landes wurde erst vor etwa drei Monaten für bewältigt erklärt. Vertreter des Gesundheitswesens fürchten im Fall eines größeren Ebola-Ausbruchs einen Kollaps. Das Gesundheitswesen arbeitet bereits am Limit, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen.

Das Ebola-Virus ist hochansteckend. Wie sich die Frau infizierte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Regierung war sie jedoch mit einem Überlebenden eines früheren Ausbruchs verheiratet. Das Virus kann in Spermien von Überlebenden nach einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie mehr als drei Jahre lang überleben.

Gesundheitsexperten sehen aber noch großen Nachholbedarf beim Wissen um Übertragungswege angesichts häufiger werdender Ebola-Ausbrüche. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte am Sonntag, es sei nicht ungewöhnlich, dass es nach großen Ausbrüchen zu einzelnen Fällen komme. Die Erfahrung von früheren Ausbrüchen mache es einfacher, mit dem neuen Nachweis umzugehen.

In der Corona-Pandemie liegt die Sterblichkeitsrate bei Infizierten in 20 der 54 Staaten Afrikas über dem weltweiten Durchschnitt, auch in der Demokratischen Republik Kongo, wie die panafrikanische Gesundheitsbehörde CDC in der vergangenen Woche mitteilte.

