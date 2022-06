Urlauber brauchen starke Nerven : Easyjet-Kabinenpersonal in Spanien kündigt Streiks zu Ferienbeginn an

Ein Transportflugzeug vom Typ Beluga XL von Airbus ist auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA gelandet. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Madrid An neun Tagen wird das Kabinenpersonal der Billig-Airline in Spanien die Arbeit niederlegen. Das kündigte die Gewerkschaft USO an. Von ihrem Gehalt könnten sie kaum die Miete bezahlen, gab ein Vertreter von Easyjet an.

Mitten im Ferientrubel im Juli will das Kabinenpersonal der Billigairline Easyjet in Spanien an insgesamt neun Tagen für mehr Geld streiken. Die Arbeitsniederlegungen seien für die Tage zwischen dem 1. und dem 3. Juli, zwischen dem 15. und dem 17. Juli sowie zwischen dem 29. und dem 31. Juli angesetzt worden, teilte die zuständige spanische Gewerkschaft USO am Dienstag mit. Die britische Fluggesellschaft habe in Barcelona, Palma de Mallorca und Málaga 450 Flugbegleiter stationiert, hieß es.

Die Flugbegleiter fordern den Angaben zufolge vor allem eine deutliche Gehaltsanhebung um mindestens 40 Prozent. Das Grundgehalt liege derzeit bei 950 Euro im Monat, sagte der Vertreter der Airline-Mitarbeiter bei USO, Miguel Galán. Das seien 850 Euro weniger als etwa in Deutschland oder Frankreich. Die Flugbegleiter von Easyjet seien zu allem Übel in Spanien in sehr teuren Städten stationiert.

„Mit dem Grundgehalt können wir kaum die Miete oder die Hypothek bezahlen“, betonte Galán. Bei längeren Arbeitszeiten käme man zwar über die Runden. „Aber auf Kosten von weniger Ruhezeiten und längeren Flugzeiten.“ Die Tarifverhandlungen seien völlig festgefahren. Das Unternehmen zeige kein Interesse daran, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Spanien zu verbessern. Neben mehr Geld fordere man auch eine Begrenzung der Flugzeiten, wie es sie in anderen Ländern gebe, und eine häufigere Erneuerung der Arbeitskleidung.

(jma/dpa)