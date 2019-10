US-Unternehmen nimmt Produkte vom Markt : Juul kommt Verkaufsstopp von E-Zigaretten zuvor

Washington Noch ist nicht klar, warum mehr als 30 US-Bürger nach dem Dampfen von E-Zigaretten gestorben sind. Jetzt hat der US-Marktführer Juul bestimmte aromatisierte Flüssigkeiten von Markt genommen. In Europa sind die Mischungen zum Inhalieren strenger reguliert.

Angesichts der Untersuchung möglicher Gesundheitsrisiken durch E-Zigaretten setzt der US-Marktführer Juul den Verkauf bestimmter aromatisierter Flüssigkeiten in den Vereinigten Staaten aus. Einige Geschmacksrichtungen wie Mango und Gurke würden vorerst nicht mehr angeboten, teilte am Donnerstag der Hersteller mit, der wegen Dutzender Todesfälle im Zusammenhang mit E-Zigarettenkonsum unter Druck steht. Die Branche müsse "das Vertrauen der Gesellschaft" gewinnen, hieß es weiter.

Der US-Hersteller sieht in der Maßnahme offenbar eine vertrauensbildende Maßnahme. Juul wolle das "Vertrauen der Gesellschaft" gewinnen und dazu mit Behörden und Politik zusammenarbeiten, damit Minderjährige nicht zur E-Zigarette greifen, erklärte Firmenchef C.K. Crosthwaite. Dieser hatte Ende September den Chefposten übernommen. Zusätzlich kündigte Juul damals an, jegliche Werbung für seine Produkte zu stoppen. Für Deutschland und andere europäische Länder galt die Entscheidung allerdings nicht.

Elektrische Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, haben in den vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit gewonnen. Zuletzt wurde jedoch in den USA eine Reihe von Lungenerkrankungen und Todesfällen mit dem Rauchen von E-Zigaretten in Verbindung gebracht.