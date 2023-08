Ab 1. September Adieu E-Scooter – Roller verschwinden aus Paris

Die Sozialistin muss deshalb versuchen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. In einem Zeitungsinterview kündigte sie im Januar überraschend ein Referendum über die E-Scooter an. „Anne Hidalgo ruft die Pariser zum Votum über das Chaos auf, das sie selbst angerichtet hat,“ kritisierte die konservative Stadträtin Nelly Garnier in der Zeitung „Le Monde“. Statt kurzsichtig die Roller abzuschaffen, solle man lieber über eine umfassende Verkehrspolitik diskutieren, forderte sie. Die Konservativen sehen in der Trottinette Hidalgos „Sündenbock“ für alle Fehler, die sie in den vergangenen Jahren begangen hat.