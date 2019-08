Debatte um Sicherheit : Mailand verbietet E-Roller nach schwerem Unfall

E-Scooter stehen in Düsseldorf am Straßenrand. (Archiv). Foto: Christoph Schroeter

Rom Nach einem schweren Unfall sind elektrische Tretroller in Mailand vorerst verboten. Auch in Deutschland ist angesichts einer Vielzahl von Unfällen eine Debatte über die Roller entbrannt.

Dieses Verbot gelte so lange, bis Hinweisschilder mit Regeln für die Nutzung der Fahrzeuge angebracht sind, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Bei einem Zusammenstoß mit einem Scooter in einer Fußgängerzone hatte ein Passant schwere Verletzungen erlitten.

In Italien gelten seit dem 4. Juni strenge Vorschriften für die elektrischen Flitzer. Sie dürfen nur in Fußgängerzonen, auf Geh- und Radwegen und in Tempo-30-Zonen fahren. Die Regierung in Rom verpflichtete die Kommunen zudem zur Beschilderung.