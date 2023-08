Johannesburg Dutzende Tote bei Brand in Obdachlosenunterkunft in Südafrika

Bei dem verheerenden Feuer in Südafrika mit mindestens 73 Toten soll die Zahl der Kinder unter den Opfern einem Bericht eines südafrikanischen Fernsehsenders zufolge auf zwölf gestiegen sein. Die Bestätigung dieser Zahl durch die Rettungsdienste stand am Donnerstag indes noch aus. Bestätigt waren zunächst sieben Kinder unter den Dutzenden Toten in dem mehrstöckigen Gebäude in Johannesburg. Mehr als 50 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher der Rettungsdienste, Robert Mulaudzi. Eines der getöteten Kinder sei erst ein Jahr alt gewesen. Es wurde erwartet, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Die Chance, dass noch irgendjemand lebend gefunden werde, sei „sehr gering“.