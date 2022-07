Dürre in den USA : Wasserstände von Seen erreichen historische Tiefstwerte

Wasserstände von Seen erreichen historische Tiefstwerte

Dürre in den USA

Los Angeles Vor allem der Westen und Südwesten der USA leidet unter immer härteren Wetter-Phänomenen wie Dürren, Hitzewellen und Waldbränden. Der Große Salzsee in Utah ist auf dem niedrigsten Pegelstand aller Zeiten, der Lake Mead nahe Las Vegas gar fast komplett ausgetrocknet.

Inmitten einer schweren Dürre ist der Wasserstand am berühmten Großen Salzsee im US-Bundesstaat Utah auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert gesunken. Damit wurde der bislang niedrigste Stand vom Oktober 2021 unterschritten, wie die US-Behörde USGS mitteilte. Der Wasserstand dürfte bis zum Herbst oder frühen Winter weiter sinken, bis der Zufluss an Wasser jene Mengen ausgleicht oder übersteigt, die durch Verdunstung verschwinden.

„Das ist nicht die Art von Rekord, den wir gerne brechen“, erklärte der Leiter von Utahs Behörde für natürliche Ressourcen, Joel Ferry. „Dringendes Handeln ist geboten, um zu helfen, diese äußerst wichtige Ressource zu schützen und zu bewahren. Es ist eindeutig, dass der See in Schwierigkeiten steckt.“

Dritte Leiche wegen niedriger Wasserstände in US-Stausee gefunden

Der größte Salzsee in der westlichen Hemisphäre ist nicht nur aus ökologischer Sicht sehr bedeutsam, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Utah. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates führt er zu Einnahmen von jährlich rund 1,3 Milliarden Dollar durch Sektoren wie den Bergbau, die Fischerei und den Tourismus.

Auch der Lake Mead nahe Las Vegas ist von der Dürre betroffen. Er ist der größte Wasserspeicher in den USA, wurde in den 1930ern im Zuge des Hoover-Dammprojekts geschaffen und versorgt 25 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Wegen der Dürre ist der Wasserstand aber auf das niedrigste Niveau seit 1937 gesunken. Wissenschaftlern zufolge trägt der menschengemachte Klimawandel zu der Dürre im Westen der USA bei. Ein Satelliten-Bild der NASA zeigt deutlich die extreme Veränderung des Lake Mead in den vergangenen 20 Jahren. Der Wissenschaftler Brad Panovich teilte das Bild auf seiner Instagram-Seite.