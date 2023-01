Seit Jahren zu wenig Wasser Das gibt Kalifornien Hoffnung auf eine Linderung der Dürre

Die vergangenen drei Jahre in Kalifornien waren die trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1896 zurückreichen. Etwa ein Drittel der Wasserversorgung in Kalifornien geht auf Schneeschmelze in den Bergen im Norden zurück. Etwa drei Viertel des Regens und Schnees in Kalifornien kommen aus den Wassereinzugsgebieten nördlich von Sacramento. Mit etwa 80 Prozent entfällt die größte Nachfrage jedoch auf den Süden Kaliforniens, wo auch die meisten Menschen leben.