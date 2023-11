Vorfall in der Innenstadt Kinder nach mutmaßlicher Messerattacke in Dublin verletzt

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in der irischen Hauptstadt Dublin sind am Donnerstag laut eines Medienberichts mehrere Kinder verletzt worden. Wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete, wurden drei Kinder nach dem Vorfall am Parnell Square East im Zentrum der Stadt mit dem Verdacht auf Stichwunden ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann soll zudem vor Ort behandelt worden sein. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.