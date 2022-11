In der Nähe des Burdsch Chalifa : Feuer wütet an Hochhaus in Dubai

Brandschäden an einem Hochhaus in der Innenstadt von Dubai am 6. November 2022, nachdem sich in den frühen Morgenstunden ein Feuer in dem Hochhaus ausgebreitet hatte. Foto: AFP/KARIM SAHIB

Dubai Die Verkleidung eines Hochhauses in Dubai ist am frühen Morgen in Flammen aufgegangen. Immer wieder werfen Brände an Wolkenkratzern in dem Wüstenstaat Fragen über die Sicherheit der verwendeten Materialien auf.

An einem 35-stöckigen Hochhaus in der Nähe des höchsten Gebäudes der Welt in Dubai ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle Einwohner seien aus dem Wohngebäude unweit des 828 Meter hohen Burdsch Chalifa unverletzt in Sicherheit gebracht worden, teilte der Zivilschutz mit. Als ein Journalist der Nachrichtenagentur AP es erreichte, war der Brand bereits gelöscht.

Ein Einwohner sagte der Nachrichtenagentur AP, der Brand sei am frühen Morgen (Ortszeit) ausgebrochen. Hausmeister und Wachleute hätten in allen Etagen nach Einwohnern gesucht. Die Verkleidung des Gebäudes habe ersetzt werden sollen, nachdem in einem Wolkenkratzer in der Nähe in der Silvesternacht 2015 ein Brand ausgebrochen war, bei dem es 15 Verletzte gab. Die Verkleidung sei jedoch nicht überall ausgewechselt worden.

Der Brand erfasste offenbar nur eine Seite des Hochhauses, die anderen waren unversehrt. Brandermittler inspizierten die Schäden. Der Besitzer Emaar erklärte, Mieter könnten erst nach Ende der Ermittlungen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eine Reihe von Bränden in hohen Gebäuden in dem an Wolkenkratzern reichen Dubai in den vergangenen Jahren hat Fragen über die Sicherheit von im Bau in dem Emirat verwendeten Materialien aufgeworfen.

(albu/dpa)