Streit um Finanzen Drohender Stillstand – US-Kongressspitze verkündet Etat-Einigung

Der republikanische Repräsentantenhausvorsitzende Mike Johnson erklärte am Sonntag, im Vergleich zur vorherigen, von seinem Amtsvorgänger Kevin McCarthy und Präsident Joe Biden ausgehandelten Vereinbarung sehe die Einigung zusätzliche Ausgabenkürzungen im Umfang von 16 Milliarden Dollar vor. Die Einigung liege zudem etwa 30 Milliarden Dollar unter dem, was der Senat in Betracht gezogen habe. Es handele sich um die aus republikanischer Sicht beste Haushaltsvereinbarung innerhalb mehr als eines Jahrzehnts, schrieb Johnson.