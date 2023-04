Von Mexiko in die USA Drogenschmuggel – Statt Heldenlieder Haft für Ex-US-Marinesoldat

Er war auf der Marine Corps Air Station Miramar in San Diego stationiert gewesen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, vor und während seines Militärdiensts habe er Kuriere rekrutiert, die in Dutzenden Fällen Drogen von Mexiko in die USA gebracht hätten. Dafür habe er Autos besorgt, die nach Mexiko gebracht wurden, wo dann Drogen im Motorraum der Fahrzeuge versteckt wurden. Drogenkuriere hätten die Fahrzeuge anschließend wieder in die USA gesteuert. Losgegangen sei es etwa im Jahr 2015.