Kokainschmuggel in Antwerpen Drei Polizisten bei Drogenrazzia in Belgien festgenommen

Bei einer Drogenrazzia in Belgien sind 22 Verdächtige festgenommen worden, darunter drei Polizisten. An dem groß angelegten Einsatz in der Hauptstadt Brüssel und der Hafenstadt Antwerpen waren rund 350 Beamte beteiligt, wie die belgische Bundespolizei am Dienstag mitteilte. 45 Wohnungen und Unternehmen wurden durchsucht. Demnach beschlagnahmten die Behörden bei der Razzia Bargeld, Luxusautos und eine Pistole.