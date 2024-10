Er wurde lebendig verbrannt Drogengewalt in Marseille – 50 Mal auf 15-Jährigen eingestochen

In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist 50 Mal auf einen 15-Jährigen eingestochen und der Junge danach lebendig verbrannt worden. Offenbar sei die am Mittwoch begangene Tat auf drogenbedingte Gewalt zurückzuführen, sagte der Staatsanwalt von Marseille, Nicolas Bessone, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Er sprach von „beispielloser Grausamkeit“. Der Fall hatte demnach einen weiteren gewaltsamen Todesfall mit einem 14-jährigen mutmaßlichen Täter zur Folge. Staatsanwalt Bessone sagte, die Täter und Opfer dieser Gewalt würden immer jünger.