Ergebnis von Ermittlungen Drogenbanden-Fehde in Griechenland führte zu Dutzenden Toten

Ein hochrangiger Vertreter der griechischen Polizei teilte am Freitag mit, bei den 60 Toten in mehreren europäischen Ländern handele es sich ebenfalls um mutmaßliche Gangmitglieder. Zu den Tötungen gehörten den Angaben zufolge zwei Vorfälle in Griechenland. Im Jahr 2020 wurden demnach vier Mitglieder einer Bande niedergeschossen, die mit falschen Identitäten ausgestattet gewesen sind. Zwei mutmaßliche Gangster seien in einem Restaurant in der Nähe von Athen getötet worden und zwei weitere in einem Auto auf einem Parkplatz auf der Insel Korfu. Eine einzelne kriminelle Organisation habe sich im Jahr 2014 in zwei rivalisierende Banden aufgespalten, nachdem eine Lieferung von 200 Kilogramm Kokain in Spanien verloren gegangen sei, sagte der Polizeivertreter.