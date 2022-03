Marktwert von 13 Millionen Euro : Drogen in Möbeln versteckt - Rekord-Haschischfund im Elsass

Straßburg In einer Ladung Möbelstücke versteckt haben Drogenhändler im Elsass rund eine halbe Tonne Haschisch geliefert bekommen. Ermittler hatten die Verantwortlichen schon länger im Blick. Jetzt schlugen sie zu.

Ermittler haben im Elsass einen mutmaßlichen Drogenhändlerring hochgenommen und dabei eine Rekordmenge an Haschisch entdeckt. 1,7 Tonnen Haschisch mit einem Marktwert von mehr als 13 Millionen Euro seien bei der Polizeiaktion in Straßburg sichergestellt worden, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde am Freitag mit. Das sei der größte Haschischfund, der jemals im Großraum Straßburg gemacht worden sei. Drei Personen wurden bei dem Einsatz am Dienstag festgenommen.