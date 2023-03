Drogenkriminalität 14-Jähriger in Mexiko unter achtfachem Mordverdacht verhaftet

In Mexiko ist ein vierzehnjähriger Junge verhaftet worden, der im Verdacht steht, acht Menschen ermordet zu haben. Die Tötungen, mutmaßlich im Zusammenhang mit Drogenkriminalität, ereigneten sich nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Wegen des kolportierten Drogenbezugs wurde dem Verdächtigen der Spitzname „El Chapito“ (etwa: kleiner Chapo) verliehen - in Anlehnung an den berüchtigten, in den USA inhaftierten Ex-Kartellchef Joaquín „El Chapo“ Guzmán.