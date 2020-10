Weil Waffe herumlag : Dreijähriges Mädchen erschießt in Memphis Vater im eigenen Auto

Dreijähriges Mädchen erschießt in Memphis Vater im eigenen Auto

Memphis Ein Mann setzt sich zu einem Vater und dessen Tochter in ein Auto, holt seine Waffe raus und legt sie auf den Sitz. Die Tochter greift sich die Waffe und erschießt ihren Vater. In Memphis hat sich eine Tragödie ereignet.

Ein drei Jahre altes Mädchen hat seinen Vater in Memphis im US-Staat Tennessee im Auto erschossen. Nach dem Geschehen am Mittwochabend wurde ein 26 Jahre alter Mann festgenommen, der als Passagier die Waffe in den Wagen brachte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.