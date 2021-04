Mann rammt Polizeisperre : Drei Verletzte bei Vorfall am US-Kapitol

Beamte der U.S. Capitol Police stehen in der Nähe eines Autos, das in eine Absperrung auf dem Capitol Hill in Washington gekracht ist Foto: AP/J. Scott Applewhite

Washington Zwei Polizisten und der Fahrer eines Autos wurden bei einem Zwischenfall am US-Kapitol in Washington am Freitag verletzt. Der Sitz des Kongresses ist daraufhin abgeriegelt worden.

Ein Fahrzeug ist in eine Absperrung am US-Kapitolgebäude in Washington gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben am Freitag zwei Beamte verletzt. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Aus Behördenkreisen verlautete, die Person sei angeschossen worden und werde in ein Krankenhaus gebraucht. Ihr Zustand sei kritisch. Das Kapitolgelände wurde abgeriegelt. Mitarbeitern wurde gesagt, sie könnten Gebäude dort weder betreten noch verlassen.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Vor knapp drei Monaten hatten bewaffnete Aufständische das Kapitolgebäude gestürmt. Damals zertifizierte der US-Kongress gerade den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl. Zäune zum Ausschluss von Fahrzeugverkehr in der Gegend wurden vor kurzem abgebaut.

(chal/AFP/REUTERS/dpa)