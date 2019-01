Es war wohl ein Gasleck: Drei Menschen sterben durch Explosion in Pariser Bäckerei

Paris Kurz vor Beginn von "Gelbwesten"-Demonstrationen in Paris liegen bei den Sicherheitsbehörden die Nerven ohnehin blank. Da erschüttert eine Explosion das Zentrum der Metropole. Drei Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute, kommen ums Leben.

Dutzende Menschen wurden bei der Explosion am Morgen im 9. Arrondissement teils schwer verletzt. Die Feuerwehr war zum Unglückszeitpunkt wegen eines Gasaustritts vor Ort im Einsatz gewesen. Durch die Wucht der Detonation barsten Fensterscheiben in der Umgebung, in der geschäftigen Pariser Innenstadt brach ein Brand aus. Die Feuerwehr versuchte die Flammen zu löschen und Menschen mit Hilfe von Leitern in Sicherheit zu bringen. In der Gegend gibt es auch zahlreiche Hotels für Touristen. Die Explosion ereignete sich am Samstag gegen 9 Uhr in der Rue de Trévise, etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Laut Tweet des Innenministers wurden dabei 47 Menschen verletzt, davon zehn schwer. Vieles sprach für einen Unfall.