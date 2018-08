Florida : Drei Tote, elf Verletzte nach Schüssen auf Videospiel-Turnier

Das Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Jacksonville. Foto: AP/Laura Heald

Jacksonville Wieder werden in den USA mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt. Der Vorfall hat sich bei einem Videospiel-Turnier ereignet; ein 24-jähriger Verdächtiger ist tot.

In der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Die Schüsse sollen am Sonntag auf einem Videospiel-Turnier in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum gefallen sein. Die Polizei suchte die Gegend ab. Viele Menschen hätten sich in dem Zentrum versteckt. „Wir bitten Sie, ruhig zu sein und zu bleiben, wo Sie sich verborgen halten“, twitterte das Sheriffbüro. „Bitte kommen Sie nicht herausgerannt.“ Spezialeinsatzteams durchsuchten das Gebäude systematisch. Die Polizei rief Menschen, die sich in dem Komplex eingeschlossen hatten, zunächst auf, dort zu bleiben und den Notruf zu wählen.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. August 2018

Die Tat sei von einem Einzeltäter begangen worden, berichtete die Polizei. „Wir haben einen Verdächtigen in diesem Fall. Er ist am Tatort gestorben", sagte Sheriff Mike Williams am Sonntag vor Journalisten. Der Mann soll sich selbst getötet haben. Es handele sich um einen Mann mit weißer Hautfarbe, es soll sich um einen 24-Jährigen aus Baltimore handeln. Es gebe keine weiteren Verdächtigen, fügte der Sheriff hinzu. Er bestätigte, dass es mehrere Todesopfer und Verletzte gegeben habe, nannte aber keine Zahlen. Der Polizist erklärte, es gebe zudem mehrere Zeugen des Vorfalls. Auf einem Video, das von dem Videospiel-Turnier stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie.

Angriff auf Game Bar

In dem Gebäudekomplex namens The Landing im Zentrum von Jacksonville befinden sich Bars, Restaurants und Imbisse. Auch Konzerte und Veranstaltungen finden hier statt. Der Verdächtige habe im Einkaufs- und Vergnügungszentrum eine sogenannte Game Bar attackiert, in der auch eine Pizzeria untergebracht gewesen sei, sagte Sheriff Mike Williams.

Zum Zeitpunkt der Schüsse fand dort ein Turnier mit dem Video-Spiel Madden 19 statt, das offizielle Videospiel der NFL, der American Football-Liga. Die Spiele wurden im Netz gestreamt, auch die Akteure waren zu sehen.

Ermittler prüften Online-Videomaterial, das offenbar eine kurz vor der Schießerei eingefangene Szene zeige, sagte Williams. In der Aufnahme ist auf der Brust eines Spielers ein roter Punkt zu sehen, der von einem Laser-Pointer zu stammen scheint. Sekunden später fallen die ersten von mindestens zwölf Schüsse.

Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

An dem Turnier nahmen professionelle Mannschaften teil. Drini Gjoka, der für das Team Complexity Gaming an dem Wettbewerb teilnahm, wurde nach Angaben seines Leiters Jason Lake am Daumen verletzt. Er habe sich in Sicherheit bringen können. Der 19-jährige Drini erklärte auf Twitter, er werde "nie wieder irgendetwas für selbstverständlich halten. Das Leben kann in einer Sekunde vorbei sein".

Das in Deutschland ansässige SK Gaming bestätigte, dass sein Spieler "JoelCP_" in Sicherheit sei. "Unsere Gedanken sind bei allen, die Teil eines solch schrecklichen Vorfalls werden mussten", teilte SK Gaming mit.



Die Zeitung "LA Times" meldete unter Berufung auf einen Teilnehmer, der Schütze habe an dem Turnier teilgenommen und verloren. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.

FBI im Einsatz

Der Senator von Florida, Marco Rubio, teilte mit, die US-Bundespolizei FBI sei eingeschritten. Floridas Gouverneur Rick Scott erklärte, er habe nach dem Vorfall staatliche Unterstützung angeboten.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, erklärte, Präsident Donald Trump sei informiert. "Wir beobachten die Lage", erklärte sie.

Der Veranstalter EA Sports Madden NFL schrieb bei Twitter, es handele sich um "eine furchtbare Situation". "Unser tiefes Mitgefühl geht an alle Beteiligten", hieß es.

Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab. Auf dem nahe gelegenen Fluss patrouillierten Boote der Küstenwache. Auf einer Brücke bezogen Polizisten Stellung. Viele Krankenwagen waren zu sehen.

Das Einkaufs- und Vergnügungszentrum mit dem Namen „The Landing“ befindet sich im Zentrum der Stadt an dem St. Johns Fluss. Jacksonville liegt im Norden Floridas und hat rund 880.000 Einwohner.

In Florida hatte es zuletzt mehrere Schießereien mit vielen Toten gegeben. Im Februar hatte ein 19-Jähriger an einer Schule in Parkland 17 Menschen erschossen. Im Juni 2016 tötete ein Schütze in einem Schwulenclub in Orlando 49 Menschen.

Überlebende der Schießerei von Parkland zeigten sich bestürzt über den Vorfall in Jacksonville. "Wieder einmal empfinde ich Schmerz und bin so wütend, wir können das nicht als unsere Realität akzeptieren", schrieb Delaney Tarr, eine der Organisatoren der Schüler-Kampange "March For Our Lives" (Marsch für unsere Leben), bei Twitter.

