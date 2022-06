Erneut Schießerei in den USA : Mann tötet drei Menschen durch Schüsse in Maryland

Mann tötet drei Menschen durch Schüsse in Maryland

Erneut Schießerei in den USA

Ein Angestellter eröffnete am Donnerstag in einem Produktionsbetrieb im ländlichen Westen Marylands das Feuer und tötete drei Mitarbeiter. Foto: AP/Timothy Jacobsen

Smithsburg Ein Mann hat in einem Betrieb im US-Staat Maryland das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet sowie einen weiteren verletzt. Zum Motiv des Verdächtigen und den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben.

Danach habe sich der Verdächtige bei einer Verfolgungsjagd einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, teilte das Sheriffbüro in Washington County mit. Der mutmaßliche Schütze und ein Beamter seien dabei verletzt worden und würden medizinisch behandelt. Zum Motiv des Verdächtigen und den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben.

Die ersten Schüsse fielen laut dem Sheriffbüro am Donnerstag in einer Maschinenfabrik in der Stadt Smithsburg, wo Beamte später drei Tote vorfanden. Eine vierte Person wurde schwer verletzt. Der Verdächtige floh den Angaben zufolge mit einem Wagen vom Tatort, wurde aber von der Staatspolizei aufgespürt. Schließlich kam es zur Konfrontation.