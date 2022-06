Schütze in Haft : Drei Tote durch Schüsse in Kirche in Alabama

Drei Tote durch Schüsse in Kirche in Alabama

Vestavia Hills/Alabama Ein 71-Jähriger soll im US-Staat Alabama drei Menschen in einer Kirche erschossen haben. Das Motiv des Schützen sei noch nicht bekannt, die Menschen hatten sich zu einem gemeinsamen Essen in dem Gotteshaus getroffen.

Ein Schütze hat in einer Kirche im US-Staat Alabama das Feuer eröffnet und nach Polizeiangaben drei Menschen getötet. Ein 71-Jähriger wurde nach dem Vorfall in der Episkopalkirche Saint Stephens in Vestavia Hills, einem Vorort der Stadt Birmingham, in Gewahrsam genommen. Der mutmaßliche Schütze habe gelegentlich den Gottesdienst in der Kirche besucht, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag.