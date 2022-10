Waffengewalt in den USA : Drei Tote nach Angriff auf amerikanische High School

Polizisten untersuchen den Tatort des Angriffs auf eine High School in St.Louis (Agenturfoto). Foto: AP/Jeff Roberson

St. Louis Erneut sind in den USA Menschen bei einer Schusswaffenattacke in einer High School getötet worden. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen in St. Louis, Missouri.

In einer High School im US-Staat Missouri sind am Montagmorgen (Ortszeit) Schüsse gefallen. Dabei wurden nach Polizeiangaben drei Menschen getötet, darunter eine erwachsene Person, ein Mädchen und die Person, die die Schüsse abgegeben hatte. Der Angriff ereignete sich in St. Louis. Schüler verbarrikadierten sich, sprangen aus Fenstern und rannten aus dem Schulgebäude. Innerhalb weniger Minuten umzingelte die Polizei mit Dutzenden Fahrzeugen das Gebäude.

Die Schulbehörde in St. Louis teilte bei Twitter mit, der Schütze sei von der Polizei „rasch gestoppt“ worden. Eine 16-jährige Schülerin sagte der Zeitung „St. Louis Post-Dispatch“, der Schütze sei in einen Raum gekommen, in dem sie sich aufgehalten habe. „Ich habe nur zwei Schüsse gehört und er kam dort mit einer Schusswaffe rein“, sagte sie. „Und ich habe versucht, zu rennen, und ich konnte nicht rennen. Ich und er haben Augenkontakt hergestellt, aber ich habe es nach draußen geschafft, weil seine Schusswaffe geklemmt hat. Aber wir haben Blut auf dem Boden gesehen.“

(zeit/dpa)