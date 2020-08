Zwei Tote : Drei Reihenhäuser bei Gasexplosion in Baltimore eingestürzt

Trümmer und Geröll bedecken den Boden nach einer Explosion in Baltimore am Montag. Foto: AP/Julio Cortez

Baltimore Bei einer Erdgasexplosion in Baltimore sind zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere schwer verletzt worden. Drei Reihenhäuser stürzten am Montag völlig ein, ein viertes wurde von der Explosion aufgerissen.

Etwa 30 Menschen kamen in Notunterkünfte, wie die Feuerwehr in der amerikanischen Stadt mitteilte. Insgesamt waren mehr als 200 Personen betroffen. Bei anderen Anwesen gingen Fenster zu Bruch, überall im Viertel lag Glas und Schutt herum.

Die Ursache der Explosion war unklar. Vor der Explosion wurde der Betreibergesellschaft kein Gasgeruch gemeldet, wie sie am Montagabend mitteilte. Die Zeitung „The Sun“ berichtete, seit 2019 häuften sich in Baltimore die Fälle mit Gaslecks. Im Durchschnitt würden täglich zwei Dutzend entdeckt, meldete sie unter Berufung auf Berichte der Betreibergesellschaft BGE an die Aufsichtsbehörden des Bundes. In Baltimore gebe es Tausende von Kilometern mit maroden Gasleitungen, die ersetzt werden müssten. Das könnte zwei Jahrzehnte dauern und gut eine Milliarde Dollar kosten, hieß es in dem Artikel.