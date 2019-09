18 Jahre nach dem Anschlag : Mutmaßliche „9/11“-Drahtzieher in Guantánamo wieder vor Gericht

Mutmaßliche „9/11“-Drahtzieher in Guantánamo wieder vor Gericht

Gefangene in orangefarbenen Overalls im Gefangenenlager Guantánamo Bay. Foto: DPA / J. Scott Applewhite / Pool

Guantánamo Bay Die mutmaßlichen Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 sind kurz vor dem 18. Jahrestag der Attentate wieder vor Gericht erschienen. Die Vorverhandlung läuft bereits seit Jahren, bis zum Beginn des eigentlichen Prozesses dauert es noch Jahre.

Bei der Anhörung am Montag vor einem Sondergericht im US-Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba wurden komplizierte Verfahrensfragen in dem Fall diskutiert. Alle fünf Angeklagten, darunter Chalid Scheich Mohammed, der als Mastermind der Anschläge gilt, waren zu Beginn der Anhörung anwesend. Ihnen soll ab Januar 2021 der eigentliche Prozess gemacht werden, wie Militärrichter Shane Cohen Ende August angeordnet hatte.

Die Vorverhandlung läuft bereits seit Jahren und geht nur schleppend voran. Am Montag wiesen die Verteidiger auf die Schwierigkeiten des Verfahrens hin – und die Unannehmlichkeiten in Guantánamo. Einer der Hauptverteidiger, James G. Connell, sagte, es sei, wie durch Wasser zu laufen. Für September sind zahlreiche neue Anhörungen angesetzt – auch am Jahrestag der Anschläge.