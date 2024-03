Manga-Serie „Dragon Ball“-Freizeitpark wird in Saudi-Arabien gebaut

In der neuen saudiarabischen Touristendestination Kiddiya vor den Toren der Hauptstadt Riad wird ein neuer Themenpark rund um die japanische Manga-Serie „Dragon Ball“ gebaut. In dem 500.000 Quadratmeter großen Freizeitpark könnten Fans künftig „Abenteuer“ rund um die gesamte „Dragon Ball“-Serie erleben, teilte die Kiddiya-Investmentgesellschaft am Freitag mit.