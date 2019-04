Östlich von Bali : Indonesien überprüft Schließung von „Dracheninsel“ Komodo nochmals

Jakarta Jetzt hat sich die Zentralregierung eingeschaltet. Indonesien will die Schließung der sogenannten Dracheninsel noch einmal überprüfen. Eine Entscheidung könnte im Juli fallen.

Indonesien will die angekündigte Schließung der „Dracheninsel“ Komodo noch einmal überprüfen. Das Forst- und Umweltministerium des südostasiatischen Landes kündigte am Montag in der Hauptstadt Jakarta an, dass frühestens im Juli eine endgültige Entscheidung getroffen werde. Bis dahin sollen sich Experten der Regierung, Wissenschaftler, Umweltschützer und Tourismusverband ein genaueres Bild machen.