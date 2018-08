Dover: Brite durchschwimmt den Ärmelkanal

Dover Er möchte auf Umweltverschmutzung und Überfischung aufmerksam machen: Ein 48-jähriger hat den Ärmelkanal der Länge nach durchschwommen. Gestartet ist er am 12. Juli.

Um auf Umweltverschmutzung und Überfischung aufmerksam zu machen, hat ein Brite den Ärmelkanal der Länge nach durchschwommen. Lewis Pugh (48) erreichte am Mittwoch nach rund 560 Kilometern und etwa 500.000 Schwimmzügen sein Ziel in Dover. Gestartet war der Ausdauersportler am 12. Juli im äußersten Westen von Cornwall. „Ich habe ein paar Delfine, einige Vögel und jede Menge Quallen gesehen“, berichtete Pugh der BBC. „Aber sonst so gut wie nichts. Die Meere um Großbritannien herum sind schwer überfischt.“