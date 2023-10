Hoffnung auf Guinness-Rekord Amerikanerin Dorothy Hoffner macht mit 104 Jahren einen Fallschirmsprung

Mit 104 Jahren hat die Amerikanerin Dorothy Hoffner einen Fallschirmsprung gewagt - und hofft nun auf einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. „Das Alter ist doch nur eine Zahl“, sagte die Seniorin laut der „Chicago Tribune“ vor einer jubelnden Menge, nachdem sie am Sonntag auf dem Skydive Chicago Airport in Ottawa gelandet war, etwa 140 Kilometer südwestlich von Chicago. Sie hatte sich per Tandemsprung aus 4100 Metern in die Tiefe gestürzt.