„Ich mag diesen Look nicht“

US-Präsident Donald Trump in Texas. Foto: AFP/NICHOLAS KAMM

Clyde Das Licht energieeffizienter Lampen findet US-Donald Trump schön. In dem Licht alter Glühbirnen sehe er besser aus, sagt er. Außerdem behauptet Trump, Energiesparlampen seien schädlich für die Umwelt.

US-Präsident Donald Trump findet sich im Licht klassischer Glühbirnen schöner als bei modernen Energiesparlampen. „Ich mag sie besonders, weil ich nicht so orangefarben aussehe“, sagte der 74-Jährige bei einer Rede vor Angestellten eines Haushaltsgeräteherstellers. „Ihr seid alle schöne Leute, aber ihr habt mit der alten Glühbirne besser ausgesehen, als mit den furchtbaren neuen Glühbirnen“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Ohio. „Ich mag diesen Look nicht“, sagte er mit Blick auf das Licht energieeffizienter Lampen.