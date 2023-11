Harte Vorwürfe Trump sagt in Prozess wegen Betruges aus

Der frühere US-Präsident Donald Trump sagt am (heutigen) Montag in seinem Zivilprozess wegen Betrugs aus. Dabei dürfte sich der führende Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei gegen Vorwürfe verteidigen, er habe sein Vermögen in Finanzdokumenten deutlich zu hoch angegeben.