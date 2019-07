Im Frühjahr 2020 in den Kinos : Disney zeigt ersten Trailer zur Realverfilmung von „Mulan“

Im Frühjahr 2020 in den Kinos

Düsseldorf Der neue Trailer zu Disneys Zeichentrickerfolg „Mulan“ ist da. Der Film soll schon im März 2020 in die Kinos kommen. Mit der Wahl der Darsteller sind diesmal anscheinend alle zufrieden. Die Fans stört etwas anderes.

Disney's „Mulan“ wird erwachsen. Nach „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“, „Der König der Löwen“ und „Arielle“ soll nun auch der Zeichentrickerfolg „Mulan“ als Realverfilmung in die Kinos kommen. War der Zeichentrickfilm von 1998 noch mit reichlich Humor versehen – insbesondere durch die witzig überzeichnete Figur des Drachen Mushu und dessen Synchronsprecher Eddie Murphy im Englischen beziehungsweise Otto Walkes im Deutschen – tritt der neue Trailer deutlich erwachsener auf. Außerdem wurde der Familienname der Hauptfigur Mulan von Fa zu Hua geändert, was der ursprünglichen chinesischen Ballade von Hua Mulan entspricht. Geplanter Start in den Kinos ist März 2020.