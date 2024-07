Teuerstes Fossil der Welt Für so viel Geld wurde ein Dinosaurier-Skelett ersteigert

New York · Immer wieder werden Dinosaurier-Skelette oder Teile davon teuer versteigert, auch wenn Forscher das kritisch sehen. Jetzt hat in New York ein Stegosaurus-Skelett einen Rekord gebrochen.

18.07.2024 , 04:56 Uhr

Das etwa sechs Meter lange und 3,50 Meter hohe Stegosaurus-Skelett mit dem Spitznamen «Apex». Foto: dpa/Matthew Sherman

Ein rund 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Stegosaurus ist bei einer Auktion in New York für fast 45 Millionen Dollar (etwa 40 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund fünfzehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Interessierten habe ein anonymer Bieter für 44,6 Millionen Dollar den Zuschlag bekommen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Damit handele es sich bei dem Stegosaurus-Skelett nun um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Fossil. Das Auktionshaus war ursprünglich nur von einem Preis von bis zu sechs Millionen Dollar ausgegangen. Der Käufer habe angedeutet, dass er das Stück einem amerikanischen Museum leihen wolle. Das etwa sechs Meter lange und 3,50 Meter hohe Skelett mit dem Spitznamen „Apex", das 2022 im US-Bundesstaat Colorado entdeckt worden war, ist nach Angaben des Auktionshauses „unglaublich gut erhalten". Von den geschätzt 319 Dinosaurier-Knochen seien 254 gefunden und erhalten worden. Stegosaurus heißt übersetzt „Dach-Echse", was sich auf die markanten, dachförmigen Knochenplatten des Dinosauriers bezieht. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

(peng/dpa/AFP)