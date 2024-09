Auch Deutschland Diese Länder haben ihre Hauptstadt gewechselt

Der Hauptstadt-Begriff ist nicht an feste Kriterien gebunden, aber überwiegend politisch definiert. Hauptstadt wird demnach meistens die Stadt eines Landes, in der Regierung und Parlament ihren Sitz haben. Oft wird dafür die größte Stadt eines Landes festgelegt – das muss allerdings nicht immer so sein, wie beispielsweise in Pakistan oder in den USA. Über 20 US-amerikanische Städte sind größer als die Hauptstadt Washington D.C.. Mehr über die neuen und alten Hauptstädte finden Sie hier.