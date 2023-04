Wahres Märchen Der einsamste Baum der Welt

Ein klassisches Beispiel also für etwas, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Und doch seltsam unbekannt: Nur hier und da geistert er durchs Netz, aber selbst eine 10.000-Zeichen-Reportage der „Zeit“ über die Gegend enthält nur zwei Sätze über ihn. Sogar bei der „United Nations Convention to Combat Desertification“ verzichten sie darauf, mit diesem eindrücklichen Beispiel zu arbeiten, weil deren Thema nur die Desertifizierung, also die Ver-Wüstung von fruchtbaren Gegenden ist. Tatsächlich ist die Ténéré bereits seit Menschengedenken weitestgehend unfruchtbar. Ein lebensfeindlicher Ort. 400.000 Quadratkilometer – ein großer Teil davon Sand, Kies, Ödnis. Tagsüber flirrt die Luft bei bis zu 50 Grad, in der Nacht darauf kann es frieren.