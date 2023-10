Mietenexplosion Die teuersten und günstigsten Städte für Studierende in Europa

Die Miethöhe entwickelt sich in den einzelnen 23 untersuchten Städten für Zweizimmer-Wohnungen, Studios oder WG-Zimmer zum Teil unterschiedlich. Ist eine Zweizimmer-Wohnung in Paris als teuerste europäische Stadt unerschwinglich, so sieht das für ein WG-Zimmer schon anders aus. Die Metropole an der Seine rutscht in dieser Kategorie auf Rang neun und ist damit sogar etwas günstiger für Studierende als Köln. Am günstigsten sind die Mietpreise für ein WG-Zimmer in Porto.