54 Staaten im OECD-Vergleich Die teuersten Länder der Welt

In Norwegen kostet das Sixpack Bier 20 Euro. Dass es in Skandinavien mitunter teurer ist als in Deutschland, haben die meisten vermutlich schon einmal gehört. Und der internationale Vergleich bestätigt das auch. Im Ranking der OECD (Stand 2022) liegt Norwegen auf Platz 8 der 54 betrachteten Staaten und hat einen Preisniveauindex von 115, liegt damit also 15 Punkte über dem Durchschnitt.