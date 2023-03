Eine Chronik Die schwersten Zugunglücke in Europa

In Griechenland ist ein Personenzug frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen. Das Unglück mit mindestens 36 Toten und dutzenden Verletzten ist laut griechischen Medien das schlimmste Zugunglück in der Geschichte des Landes. In Europa ereigneten sich in den vergangenen 25 Jahren einige noch schwerere Zugunglücke.