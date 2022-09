Elizabeth II. saß länger auf dem britischen Thron als all ihre Vorgänger. In 70 Jahren Regentschaft hat sie zahlreiche Schicksalsschläge erlebt, konnte aber auch auf viele schöne Erinnerungen zurückblicken. Wir zeigen Ihnen Fotos der Momente, in denen die Queen die Welt verzaubert hat.