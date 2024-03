Über Indonesien Suspendierungen für Piloten, die während der Flugs einschliefen

Bei einem Flug einer Linienmaschine in Indonesien sind beide Piloten eingeschlafen. Der Vorfall, der sich bereits Ende Januar ereignete, ging glimpflich aus – hat aber nun Folgen. Die Maschine der örtlichen Batik Air mit 153 Passagieren an Bord war auf demÜber Weg von Kendari auf der Insel Sulawesi in die Hauptstadt Jakarta, als der Kapitän (32) seinen Co-Piloten (28) nach dem Start bat, sich ausruhen zu dürfen. Dann sei jedoch auch der Co-Pilot eingenickt, der Vater von erst einen Monat alten Zwillingen sei, berichtete die Transportsicherheitsbehörde (KNKT).