Studie Die lebenswertesten Metropolen der Welt

Welche Metropolen sind besonders lebenswert? Das wollte die Beratungsfirma Boston Consulting Group wissen und befragte für einen Bericht mit dem Titel „Cities of Choice: Are People Happy Where They Live?“ mehr als 50.000 Menschen in 81 Städten. Kriterien der Studie waren die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Lebensqualität, Interaktionen mit Behörden, die Geschwindigkeit des Wandels und der Veränderungen innerhalb der Stadt sowie das Sozialkapital. Letzteres gibt an, wie hoch der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft eingeschätzt wird und ob sich jeder Mensch zugehörig fühlt.

Die zehn Großstädte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern, in denen die Lebensqualität besonders hoch sein soll, stellen wir Ihnen hier vor.

Platz 10: Osaka, Japan

Die Hafenstadt Osaka hat etwa 19 Millionen Einwohner und ist damit nach Tokio und Yokohama die drittgrößte Stadt Japans. Sie sticht vor allem in puncto Lebensqualität positiv hervor.