Soziale Netzwerke: Die denkwürdigsten Fotos aus dem Schneechaos

Düsseldorf Meterhoher Schnee auf Hausdächern, meterhoher Schnee auf Autos, meterhoher Schnee vorm Fenster - Fotos aus Süddeutschland und Österreich dominieren momentan die sozialen Netzwerke. Wir haben die denkwürdigsten zusammengestellt.

Da kann man ja nur noch die Kamera draufhalten. Max Bründl war auf der Schmittenhöhe bei Zell am See in Österreich unterwegs, als er eine Hütte sah. Der Schnee auf dem Dach war höher als die Hütte selbst.