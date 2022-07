Der Megapark im Badeort El Arenal ist die wohl bekannteste Disco Mallorcas und in Deutschland wohl auch denen ein Begriff, die noch nie auf Mallorca waren. Der Open-Air-Biergarten liegt direkt an der Playa de Palma, wenige Meter vom Strand entfernt. Der Club öffnet bereits am Morgen seine Pforten, es wird hier also bereits sehr früh angefangen, Alkohol auszuschenken. Passend dazu gibt es in dem Club ein Restaurant. Das Showprogramm wechselt stündlich, regelmäßig treten dort Schlagerstars wie Jürgen Drews oder Mickey Krause auf.