Fotos Die 10 schönsten U-Bahnhöfe der Welt

Radhuset Station, Stockholm, Schweden

Einer der schönsten Bahnhöfe der Welt ist die Radhuset Station in Stockholm. Der Bahnhof wurde in einer bergmännischen Bauweise mit zwei Bahnsteigstollen und Querschlägen an den Enden und in der Mitte gebaut. 27 Meter liegen die Bahnsteige unter der Erde.