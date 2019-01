Von ägyptischen Behörden: Deutschland fordert Auskunft zu verschwundenem Urlauber

Kairo Der Aufenthaltsort eines 18-Jährigen ist nach einem Flug nach Ägypten im Dezember immer noch unklar. Jetzt fordert die Bundesregierung eine schnelle Aufklärung. Zuvor hatten die ägyptischen Behörden bereits einen 23-jährigen Deutschen festgehalten.

Die Bundesregierung hat die ägyptischen Behörden nach dem Aufenthaltsort eines 18-Jährigen aus Gießen gefragt, der im Dezember während eines Besuchs in Ägypten verschwunden war. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, sagte am Mittwoch in Berlin, die deutsche Botschaft in Kairo stehe „in ganz engem Kontakt“ mit den ägyptischen Behörden. Man bemühe sich mit Nachdruck, „um Aufklärung des Verbleibs“ des jungen Mannes. Er besitzt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die deutsche und die ägyptische Staatsbürgerschaft.