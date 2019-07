Nochmal Glück gehabt : Deutsches Paar stürzt fast mit Wohnmobil in Norwegen ab

Deutsches Paar stürzt fast mit Wohnmobil in Norwegen ab

Blick über einen Gletschersee in der Nähe des Hardanger-Fjords in Norwegen. (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Michael Zehender

Stegastein/Aurland Zwei deutsche Urlauber sind in Norwegen mit dem Schrecken davon gekommen. Ihr Wohnmobil rollte plötzlich mit ihnen an Bord los und kam erst kurz vor einem Abhang zum Stehen.

Mit einem Rad in der Luft kam der Camper an der Kante der Serpentinenstraße zum Stehen. Der Mitarbeiter Anders Frydenlund eines norwegischen Abschleppdienstes machte am Freitag das Foto und veröffentlichte es auf Facebook. Das Paar sei insgesamt ruhig gewesen. Hinter der Kante ginge es drei Meter runter, der Abhang der dann folge, sei aber „unglaublich steil“, wird Frydenlund von der Norwegischen Zeitung „Dagbladet“ zitiert.